Superintendente de Obras projeta 80 jogos no Castelão em 2024 e diz: "Melhor drenagem do Brasil"

A Arena Castelão tem previsão de receber cerca de 80 jogos ao longo deste ano, entre disputas de Série A e B, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Em entrevista à rádio O POVO CBN, o superintendente de obras públicas do estado, Quintino Vieira, falou sobre a preparação do estádio para receber a final do Campeonato Cearense e os demais eventos ao longo da temporada.

“Nós estamos aqui trabalhando a semana toda, pra dar um conforto ao público, aos torcedores. O Castelão está com um gramado bom, iluminação boa, placar bom, e está um conforto para a torcida que merece”, declarou.

Questionado sobre o impacto da quadra chuvosa nos gramados da Arena Castelão, o superintendente disse ter o desafio de manter a qualidade do gramado com as chuvas acima da média. Para isso, a equipe que cuida das estruturas do Castelão conta com reforços de equipamentos.