Ex-Fortaleza, Ronaldo Angelim faz rifa para ajudar gastos de time feminino na Série A3

O ex-zagueiro do Fortaleza e Flamengo, Ronaldo Angelim, lançou uma rifa para arrecadar fundos para o clube feminino R4, equipe do qual é presidente. O “Magro de Aço”, como era conhecido na época de jogador, reforçou que a campanha tem como objetivo ajudar despesas gerais do time no ano, que terá a disputa da Série A3 do Brasileiro como principal competição no calendário.

Cada ponto pode ser comprado pelo valor simbólico de R$ 0,50. O vencedor receberá R$ 2.000,00 no pix, enquanto outras dez pessoas sorteadas ganharão R$ 100,00. O resultado será divulgado no dia 14 deste mês e a rifa pode ser adquirida clicando aqui.

“Vamos participar da Terceira do Campeonato Brasileiro. Estamos fazendo uma rifa que vai correr pela Loteria Federal no dia 14 de abril. Vai custar apenas R$ 0,50. É para comprar material, chuteira, para participar da Terceira Divisão. A premiação vai ser de apenas R$ 2.000,00 e mais dez prêmios de R$ 100,00, para que muitas pessoas possam ganhar. Contamos com o apoio de vocês”, explicou Ronaldo Angelim em vídeo de divulgação.