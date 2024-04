Escalações: veja como Fortaleza e Ceará vão a campo para o Clássico-Rei da fase de grupos do Nordestão

Leão e Vovô se enfrentam no segundo Clássico-Rei do ano, desta vez, pela sexta rodada da Copa do Nordeste de 2024. A bola rola às 21h30min, na Arena Castelão.

Em partida que marca a sexta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, Fortaleza e Ceará duelam no segundo Clássico-Rei do ano. No primeiro confronto, válido pelo Campeonato Cearense, as equipe fizeram uma partida movimentada, que resultou no placar de 3 a 3. A bola rola logo mais, às 21h30 desta quarta-feira, 20. Confira abaixo escalação confirmada de cada time para o confronto:

ESCALAÇÕES

Fortaleza:



4-3-3: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco; Zé Welison, Kauan e Machuca; Yago Pikachu, Moisés e Lucero. Téc: Juan Pablo Vojvoda.