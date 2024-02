Presidente do Ferroviário revela prejuízo milionário por eliminação na copa do Nordeste

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 27.12.2023: Aderson Maia, presidente do Ferroviário no estúdio da rádio O POVO CBN, no programa Esportes do POVO Crédito: FÁBIO LIMA

A eliminação precoce do Ferroviário na Copa do Nordeste trouxe prejuízo milionário para o clube no início da temporada. A derrota nos pênaltis para o ASA-AL resultou em R$ 2,5 milhões em perda de receita para o Tubarão da Barra, considerando a cota de participação, renda dos jogos, além de patrocínios. Em entrevista ao quadro “Cadeira Elétrica”, do Trem Bala, transmitido no YouTube do O POVO, o presidente do Ferroviário, Aderson Maia, citou que todo o clube, incluindo o elenco coral, é conhecedor do prejuízo pela eliminação no Nordestão. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Nosso elenco tem esse número na mão. Tivemos em torno de R$ 2,5 milhões de prejuízo”, enfatizou.