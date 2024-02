Ferroviário anuncia a contratação do lateral-direito Igor Dutra, ex-CSA

No Azulino, o lateral-direito de 22 anos fez apenas quatro partidas antes de ser dispensado com outros jogadores

O Ferroviário anunciou nesta quarta-feira, 14, a contratação do jovem lateral-direito Igor Dutra, de 22 anos, que estava no CSA, de Alagoas.

Revelado pelo Avaí, time pelo qual jogou entre 2022 e 2023, Igor chega ao Tubarão da Barra após ser dispensado do time alagoano juntamente de mais cinco atletas. No Azulino, o lateral-direito fez apenas quatro partidas.

A chegada do jogador de 22 anos acontece dias após outra movimentação dentro do Tubarão da Barra. Na terça-feira, 13, o meia Soares, de 26 anos, deixou o time cearense e acertou com o Águia de Marabá-PA.