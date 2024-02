Ferroviário busca melhorar condicionamento físico do elenco em semana livre

Sob o novo comando técnico de Maurício Copertino, que estreou com empate ante o Fortaleza no primeiro Clássico das Cores de 2024, o Ferroviário tem tido uma nova metodologia de jogo e também de treinamentos. Nos últimos dias, o foco da comissão coral tem sido evoluir o condicionamento físico dos atletas para a temporada.

Na preparação para enfrentar o Maracanã neste sábado, 17, em jogo válido pela quinta e decisiva rodada da fase de grupos do Campeonato Cearense, o Tubarão da Barra tem realizado treinos de aprimoramento físico, principalmente focado na força. Em campo, Copertino tem dado enfoque na posse de bola e na montagem de uma transição ofensiva efetiva para determinados momentos dos jogos.

Referenciando duelos individuais perdidos no jogo contra o Fortaleza, a comissão do escrete coral tem trabalhado a força como aspecto físico importante aliado ao fôlego, algo que tem sido trabalhado no intervalo de dez dias entre os jogos contra o Tricolor e o Maracanã.