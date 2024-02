"Eu estava para ganhar o jogo", diz Copertino após estrear com empate em Clássico das Cores

“Eu sofri muito. Na minha cabeça, eu estava para ganhar o jogo, que ia sair o segundo gol. Estava desenhado na minha cabeça o plano tático para a gente chegar ao segundo gol e matar o jogo”, disse Copertino, relatando o momento em que analisou a postura do Fortaleza e realizou suas mudanças no time.

O técnico Maurício Copertino fez seu primeiro jogo no comando do Ferroviário e ficou com um empate ante o Fortaleza , por 1 a 1, no estádio Presidente Vargas. Após o término da partida, o comandante coral concedeu entrevista coletiva, na qual analisou o desempenho do time, detalhou etapas de sua estratégia e contestou a marcação do escanteio que resultou no gol de seu adversário.

Sobre o rendimento da equipe, Maurício disse estar contente pelo pouco tempo de trabalho. Para a próxima partida, ante o Maracanã, pela quinta e última rodada da fase de grupos do Campeonato Cearense, o Tubarão terá um intervalo de dez dias de preparação. O Confronto ocorre no sábado, dia 17.

O treinador coral disse também que, durante o jogo, não viu problemas na arbitragem, achava que tinham decisões coesas, mas que não concordou com a marcação do escanteio que resultou em gol do Fortaleza. Para ele, a bola tocou por último no atleta do Leão do Pici.

“Eu prometi para mim mesmo, depois de trabalhar com o Vanderlei, que eu não ia mais falar de arbitragem, mas é um ponto que faz parte do jogo. Na minha opinião, não foi um escanteio, eu achei que bateu no jogador do Fortaleza [...] São jogadas que decidem a partida, que tirou dois pontos da gente”, finalizou.

Com sete pontos alcançados, igualando os líderes do grupo, Iguatu e Ceará – que tem um jogo a menos –, o resultado classificou o Ferroviário para a próxima fase do torneio estadual.