Mauricio Copertino é apresentado no Ferroviário e faz projeção para jogo contra o Fortaleza

Treinador realiza atividades com a equipe coral desde a última quinta-feira e foi apresentado nesta segunda, 5, na Barra do Ceará

No comando técnico do elenco do Ferroviário desde a última quinta-feira, o técnico Maurício Copertino foi oficialmente apresentado na sede do clube, na Barra do Ceará, nesta segunda-feira, 5. Em primeiro papo com a imprensa, o treinador expôs conhecimento sobre o elenco coral, falou sobre os primeiros treinos e estilo de jogo. Ele também fez a projeção do próximo jogo do Tubarão, pelo Campeonato Cearense, diante do Fortaleza.

Inicialmente, Copertino detalhou que, apesar do pouco tempo no clube, já conhece o elenco, e destacou a boa recepção que teve por parte do time. "Já vinha acompanhando o trabalho do Ferroviário desde o ano passado e conheço os jogadores. Meu irmão, que é meu auxiliar técnico, conhece muito bem o elenco. Meu trabalho é diferente do último profissional que esteve aqui, mas estamos tranquilos. Fomos muito bem recepcionados e temos jogadores de qualidade técnica muito boa", contou ele.

Em relação aos primeiros treinos preparatórios para o duelo diante do Fortaleza, o treinador salientou que tem tentado priorizar todas as partes que podem ser exigidas em uma partida de futebol e elogiou o coordenador técnico do grupo, Raimundo Wagner.