Ferroviário: Maurício Copertino comanda primeiro treino na Vila Elzir Cabral

Novo técnico do Ferroviário, Maurício Copertino comandou o seu primeiro treino no clube na tarde desta sexta-feira, 2, na Vila Elzir Cabral. O treinador de 53 anos chega ao Tubarão da Barra visando somar bons resultados ao longo da temporada de 2024.

Em sua primeira atividade, o novo comandante coral conversou com os jogadores com o objetivo de estabelecer as bases para a nova fase no time. Já durante a sessão de treinamento, o grupo de atletas foi direcionado a realizar atividades específicas.