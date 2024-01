Por vaga na terceira fase da Copinha, Floresta enfrenta Botafogo-SP em Salto

Duelo entre as equipes ocorrerá às 15 horas, com transmissão do canal do Youtube Futebol Paulista

O Floresta vai em busca de dar mais um passo por seus ousados objetivos na Copinha 2024 neste sábado, 13, diante do Botafogo-SP. As equipes se enfrentam em jogo único pela segunda fase da competição de base às 15 horas, no estádio Amadeu Mosca, em Salto, São Paulo, com transmissão do canal do Youtube Futebol Paulista.

Na atual edição da competição, o Lobo da Vila quer chegar nas semifinais, ou seja, superar a campanha de 2023. No ano passado, o time cearense foi até as quartas de final, quando foi eliminado pelo atual campeão Palmeiras. Para alcançar o novo objetivo, entretanto, o time de Fábio Caponi precisa melhorar um pouco mais o seu desempenho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na primeira fase do certame, o Floresta contabilizou quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota. Os resultados foram construídos com quatro gols marcados pelo Lobo da Vila diante de cinco tentos tomados. Na última rodada, a equipe só empatou com o Timon-MA, em 2 a 2, mas a classificação foi alcançada com a vitória do Atlético-MG diante do Ska Brasil.