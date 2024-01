Floresta tentou manter Ricardinho em 2024, mas ex-jogador optou por cargo na diretoria do Ceará

Ricardinho atua como assessor de departamento de futebol do Ceará Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

Executivo de futebol do Floresta, Fred Gomes revelou nesta sexta-feira, 12, em entrevista ao Esportes O POVO, da Rádio O POVO CBN, que o Verdão apresentou um projeto para manter Ricardinho no clube para 2024, mas o ex-meia resolveu encerrar a trajetória como atleta profissional para aceitar a proposta de ser dirigente do Ceará. "Apresentei o projeto do Floresta para ele, conheceu nossa estrutura, viu a oportunidade de estar em casa, próximo à família, em um clube que tem uma condição boa de trabalho. E o mais importante, sabendo a importância dele dentro ou fora de campo. Ele conversou com a família e aceitou, mas deixou bem claro que para 2024 tinha uma conversa com a diretoria do Ceará, que ele participaria do Cearense e encerraria a carreira ou iria para outra função", iniciou Fred. Ricardinho atuou pelo Floresta em 11 partidas em 2023, contribuindo para a permanência do Lobo na Série C do Campeonato Brasileiro. Fred Gomes disse que o ex-meia atuava ativamente fora de campo, principalmente na transição de atletas da base ao profissional.