Buscando classificação, Atlético Cearense enfrenta o Ituano na terceira rodada da Copinha

O Atlético Cearense se prepara para enfrentar o Ituano-SP, na tarde desta terça-feira, 9, às 13 horas, pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na competição, a Águia ainda não conseguiu vencer, acumulando uma derrota na estreia e um empate no segundo duelo. Atualmente em último lugar no seu grupo, a equipe cearense ainda pode alcançar a classificação através de uma combinação de resultados.

Com um ponto e na quarta colocação, uma vitória deixaria a equipe com quatro pontos. Nesse cenário, um triunfo do Criciúma ante o Itapirense, ou até mesmo um empate entre as equipes, classificaria o Atlético-CE para a próxima fase. No caso de vitória do Itapirense, o desempate seria no saldo de gols.

Antes do início do torneio, a Águia da Precabura estabeleceu uma meta para alcançar com o técnico Eliezer Júnior. A intenção seria chegar nas oitavas de final do campeonato.