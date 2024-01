Ferroviário recebe ASA no PV buscando avançar nas eliminatórias da Copa do Nordeste

Atacante Vinícius Alves durante treino do Ferroviário Crédito: Lenilson Santos

O Ferroviário recebe o ASA-AL neste sábado, 6, às 16 horas, pelas eliminatórias da Copa do Nordeste. O embate acontecerá no Estádio Presidente Vargas. Será a estreia do clube da Barra na temporada, em meio às mudanças no elenco e na comissão técnica. O novo treinador, Matheus Costa, substituiu Paulinho Kobayashi, que foi para o Capital-DF. >>> Clique para seguir o novo canal do Esportes O POVO no WhatsApp

Em jogo único, o Tubarão repetirá o confronto de 2023 contra os alagoanos, pela mesma fase do torneio. Na ocasião, os cearenses avançaram nos pênaltis, após empate em 1 a 1. Caso se classifique neste sábado, o Ferroviário precisará passar por outra eliminatória para alcançar a fase de grupos.

O Tubarão da Barra deve ir a campo com Douglas Dias; Wesley, Vermut, Willian Rocha e Daniel Vançan; Lincoln, Ralf e Soares; Vincícius Alves, Ciel e Gabryel Martins. O ASA, por sua vez, chegou em Fortaleza na quinta-feira. Nos últimos dias, o técnico Leandro Sena vinha realizando trabalhos táticos com o elenco. Na manhã desta sexta, a equipe treinou no CT do Floresta.

No dia 27 de dezembro, os alagoanos enfrentaram o Confiança-SE em amistoso e venceram por 1 a 0, com tento do atacante Iago Santos. Apesar do resultado positivo, o meio-campista Wescley deixou o campo lesionado e não estará disponível contra o Tubarão da Barra.

A provável escalação do ASA tem Bruno Pianissola; Paulinho, Rômulo, Roni Lobo e Gabriel; Colina e Allef; Didira, Wermeson (Anderson Feijão) e Iago; Gilvan. Outros desfalques, que não viajaram, incluem o volante Zé Wilson e o atacante Júnior Viçosa, que estão em transição para os trabalhos físicos. O zagueiro Cristian Lucca continua realizando tratamento pré-operatório e sua cirurgia deve acontecer nesta semana. Em adendo ao Nordestão, o Ferroviário disputará o Campeonato Cearense, a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro. O Asa jogará a Série D, vencida de maneira invicta pelo escrete coral em 2023.