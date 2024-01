Em jogo único, Iguatu e CSA se enfrentam em Maceió pela 1ª fase preliminar do Nordestão

Uma vitória simples no tempo regulamentar garante o time cearense na segunda fase da pré-Copa do Nordeste. Em caso de empate, a decisão será disputadas por meio das penalidades

Por ser um único jogo, o treinador Washington Luiz tem ciência da necessidade de minimizar os erros. Caso o embate termine empatado no tempo regulamentar, a decisão acontecerá por meio das penalidades. Por ter melhor colocação no ranking da CBF, o CSA ganhou a vantagem de ter o mando de campo.

Estreante na competição, já que nunca disputou uma edição anterior do Nordestão, o Iguatu desembarcou em Maceió na noite da última quinta-feira, 4. Com o foco voltado exclusivamente para a partida contra o CSA, o Azulão, em seu processo de preparação, disputou um amistoso contra o Atlético de Cajazeiras — a partida terminou empatada em 2 a 2.

Determinado a conquistar um feito inédito na sua história, o Iguatu entra em campo neste sábado, 6, às 19 horas, para enfrentar o CSA no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), em duelo válido pela primeira fase da pré-Copa do Nordeste. Para avançar à segunda etapa preliminar do torneio regional, o time cearense precisa de uma vitória simples, já que o confronto será decidido em jogo único.

Rival do Iguatu, o CSA vive um momento de reconstrução e reformulação. Rebaixado em 2022 para a Série C do Campeonato Brasileiro, o time alagoano protagonizou uma campanha ruim na terceirona do último ano e tem a fase de grupos da Copa do Nordeste como um importante objetivo no primeiro semestre da nova temporada.

Caso consiga superar o CSA, o Iguatu terá mais uma etapa preliminar, também disputada em jogo único, antes de alcançar a fase de grupos da Copa do Nordeste — conquista que seria histórica para o clube do interior. Na última temporada, o Azulão garantiu a participação no regional após se consagrar como terceiro colocado do Campeonato Cearense.

Além do Iguatu e CSA, a etapa preliminar do Nordestão conta com outras 14 equipes, incluindo o Ferroviário. Destes times, apenas quatro irão integrar a fase de grupos do certame, sendo dois na Chave A e dois na Chave B. CRB, Bahia, Vitória, Fortaleza, Ceará, Maranhão, Treze, Sport, Náutico, River-PI, América-RN e Itabaiana-SE já estão garantidos no campeonato.