Iguatu encerra preparação para jogo diante do CSA, pelo Nordestão

Um dos representantes cearenses na fase preliminar da Copa do Nordeste, o Iguatu finalizou a preparação para a estreia no embate regional. Neste sábado, 6, o Azulão enfrenta o CSA-AL às 19 horas, no estádio Rei Pelé, em Alagoas.

Atual vencedor da Taça Fares Lopes, o clube se reforçou após o título estadual. Focando no Nordestão, a equipe renovou contrato com o técnico Washington Luiz e com o artilheiro do grupo, Otacílio Marcos, assim como com o atacante Zé Lopes. Além deles, também permaneceram no Azulão o goleiro Geferson, o zagueiro Max Oliveira, os volantes Guidio e Thalison Silva e o meia-atacante Thiaguinho.

Houve ainda contratações em todos os setores. A equipe se reforçou principalmente no campo defensivo, onde anunciou os goleiros Mauro Iguatu e Jean Felipe; e os zagueiros Uesles, Victor Souza e Wagner Vidal. No meio de campo, foram contratados Diego Viana, Juninho Paraíba e Esquerdinha, além do volante João Neto. E nas laterais, o clube irá contar com Guto e Fernando Ceará como novidades, e no ataque terá como reforços Davi Torres e William Anicete.