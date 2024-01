Floresta vence SKA Brasil por 2 a 1 na estreia da Copinha 2024

O Floresta iniciou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, conhecida como Copinha, com uma vitória. Nesta quinta-feira, 4, o Lobo da Vila bateu o Ska Brasil-SP por 2 a 1 no estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Parnaíba, São Paulo. Os gols do Verdão foram marcados por Gabriel Mamede e Negrito. Guilherme descontou para o time paulista.

Todos os tentos saíram na segunda etapa. No primeiro tempo, apesar do jogo disputado, as duas equipes não saíram do 0 a 0. Logo no início da segunda etapa, o Floresta conseguiu abrir o marcador. Aos dois minutos, após uma bela chegada pela direita, Gabriel Mamede aproveitou a chance que teve na entrada da pequena área e não perdoou.

Com o camisa 5, Guilherme, o Ska Brasil conseguiu o empate dez minutos depois, mas o time paulista pouco teve tempo para comemorar. Na jogada seguinte, o Floresta conseguiu voltar a construir a vantagem com um gol de Gabriel Negrito. Ambos os gols do Lobo da Vila tiveram assistência do meia Vitinho.