Ferroviário foca em finalizações no penúltimo treino preparatório para jogo contra o Asa

O Ferroviário realizou nesta quinta-feira, 4, o penúltimo treino preparatório para a partida diante do Asa-AL. Pela primeira fase preliminar da Copa do Nordeste, as equipes se enfrentam neste sábado, 6, às 16 horas, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Na atividade, comandada pelo técnico Matheus Costa, os jogadores se focaram principalmente em atividades de transição e finalização. Para o duelo, o Tubarão da Barra busca nos treinos finais se fortalecer tanto no campo ofensivo quanto no campo defensivo.

A partida será disputada no tempo regulamentar e, em caso de empate, a classificação será decidida nos pênaltis. Para evitar tal cenário, o treinador Matheus Costa também reservou parte das atividades aos treinos de conclusão de gol, com a participação do atacante Vinícius Alves.