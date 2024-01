Com metas ousadas, Floresta estreia na Copinha diante do SKA Brasil

No novo ano, o grupo — agora sob o comando técnico de Fábio Caponi — quer alcançar voos maiores. Para isso, o treinador deve contar com um time bem completo de atletas, com 30 convocados, que embarcaram para São Paulo nesta quarta-feira, 3. Dentre esses jogadores, alguns participaram da campanha do time na Série C do Brasileirão, como é o caso da lateral-esquerdo Davi Castro.

Isso porque, pelo quarto ano no torneio, a equipe cearense quer ultrapassar patamares que já alcançou. Na edição anterior da competição, em 2023, o time à época comandado por Raimundo Wagner surpreendeu ao ir até as quartas de final, onde foi superado pelo campeão Palmeiras.

O Floresta estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, nesta quinta-feira, 4, às 17h15min, diante do SKA Brasil. A partida será o pontapé inicial do Lobo da Vila em busca de metas ousadas na competição nacional.

Em entrevista após a última atividade de preparação, o jogador acentuou que a bagagem na competição nacional pode ser benéfica na estreia diante do time paulista.

"Feliz por trazer a experiência dos jogos profissionais do ano passado da Série C, Série B do Cearense para a Copinha. Isso nos dá uma boa bagagem e uma experiência grande. Espero ajudar dentro de campo, para que possamos levar o Floresta pra mais longe, como foi ano passado", destacou o atleta.

O SKA Brasil possui bastante experiência na competição. Na última edição do torneio, a equipe foi até a terceira fase, quando foi superado nos pênaltis pelo Internacional. No elenco atual, dos 30 inscritos, 12 já participaram da Copinha pelo menos uma vez, sendo que quatro desses já jogaram mais de três edições do certame. Dez dos jogadores inscritos, porém, possuem pouco mais de um ano no time.

Além do time paulista Ska Brasil, o Floresta também enfrenta o Atlético-MG e o Timon-MA. As quatro equipes fazem parte do grupo 18. Além do Lobo, há também Ceará, Fortaleza e Atlético-CE como participantes cearenses na competição.