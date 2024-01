Atlético-CE é goleado por 4 a 0 pelo Criciúma na estreia da Copinha 2024

No duelo, o time da Lagoa Redonda até mostrou bom nível, principalmente na primeira etapa. A boa atuação durou até os 25 minutos do segundo tempo, quando o clube catarinense abriu o placar

O Atlético Cearense estreou sendo goleado na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024. Nesta quarta-feira, 3, a Águia foi superada por 4 a 0 pelo Criciúma em Itapira, cidade do interior paulista. Os gols da partida foram marcados por Dalmoro, Hiago, Luiz e Lyra.

No duelo, o time da Lagoa Redonda até mostrou bom nível, principalmente na primeira etapa. A boa atuação durou até os 25 minutos do segundo tempo, quando o clube catarinense abriu o placar. Em desvantagem, a Águia não conseguiu se recuperar do tento sofrido e viu o Tigre marcar mais três vezes.

Com o resultado negativo, o Atlético agora terá que fazer uma campanha de recuperação nos jogos seguintes. Isso porque, após o fim da primeira rodada, a equipe é lanterna do Grupo 14. O time volta a campo no sábado, 6, diante do Itapirense e fecha a fase de grupos contra o Ituano, na próxima terça-feira, 13.