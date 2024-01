Com desejo de finalizar entre os 16 melhores, Atlético Cearense estreia contra o Criciúma na Copinha

A Águia da Precabura possui uma meta estabelecida para alcançar com o técnico Eliezer Júnior. A intenção é chegar nas oitavas de final do torneio

“A nossa primeira meta é revelar jogadores para a equipe profissional. À nível coletivo, queremos terminar pelo menos entre os 16 melhores times do campeonato, entrando para a história do clube, como outros personagens que passaram por aqui”, disse o treinador da Águia, que completou afirmando que a equipe estudou o Criciúma e terá um jogo “de igual para igual”.

A Águia da Precabura possui uma meta estabelecida para alcançar com o técnico Eliezer Júnior. A intenção é chegar nas oitavas de final do torneio. O clube integra o Grupo 14, que terá os jogos disputados em Itapira, ao lado de Itapirense-SP, Criciúma e Ituano.

O Atlético Cearense marcará presença na Copa São Paulo de Futebol Júnior, pela segunda vez, como um dos representantes cearenses juntamente a Ceará, Fortaleza e Floresta. A estreia no torneio de base ocorre nesta quarta-feira, 3 de janeiro, às 15h15min, no estádio Coronel Francisco Vieira, enfrentando o Criciúma-SC.

A equipe participou da Taça FCF, torneio vencido pelo Ceará em uma final ante o Fortaleza, uma competição organizada pela Federação Cearense, com o propósito de preparar as equipes do estado para a Copa São Paulo. Em quatro confrontos, o time obteve uma vitória, registrou um empate e sofreu duas derrotas.

A única participação do time cearense ocorreu em 2020, quando conseguiu passar pela primeira fase vencendo a equipe do Cena por 5 a 0. A eliminação ocorreu na rodada seguinte, ao ser derrotado pelo Água Santa – que viria a eliminar e golear o Flamengo na fase seguinte – , por 2 a 0.

Por sua vez, o Criciúma também está confiante. O treinador da equipe, Gabriel Carvalho, relatou que chegou a montar uma pré-lista com trinta jogadores antes de definir os convocados para o torneio. Na lista final, sete jogadores atuam pelo sub-17, mostrando que o clube vem fortalecendo esse trabalho desde as primeiras categorias



Para o embate, a equipe cearense já divulgou a lista de relacionados, com 23 atletas:

Goleiros: Bruno e Ítalo

Zagueiros: Emerson, Arthur, Iure e Zé Mendes



Laterais: Ronald, Yan, Luan Mendes, Lucas Pires, Rosivaldo e Renan



Volantes: João Victor, Gabrielzinho e Márcio Victor



Meias: Kayque, Bruninho, Pedro Henrique e Alan



Atacantes: Luan Lucas, Jordan, Macildo, Yuri Borges.

