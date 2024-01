Ferroviário inaugura nova loja em shopping de Fortaleza

O Ferroviário irá inaugurar nesta sexta-feira, 15, mais uma loja de venda de produtos do time. O novo quiosque coral fica localizado no piso L0 do Shopping Aldeota, no bairro Aldeota, e começará a funcionar a partir das 9 horas, com a presença de DJ's e do mascote Tutuba durante o dia.

A partir das 18 horas, o clube irá promover no espaço as presenças vips de Ciel, Douglas Dias e Gabriel. Os jogadores foram principais nomes da conquista do Tubarão da Barra em 2023, o título nacional da Série D do Brasileirão.

O local da loja foi estrategicamente escolhido na Aldeota por ser o bairro onde se concentra o segundo maior número de sócios-torcedores, perdendo somente par ao local da sede do time, a Barra do Ceará. Já há na Barra uma Loja do Ferroviário. Os produtos do time podem, no entanto, ser adquiridos no site lojadoferroviario.com.br e possui entrega para todo lugar do Brasil.