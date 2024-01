Ferroviário fará jogo festivo entre elencos que conquistaram bicampeonato estadual

Partida acontecerá no sábado, reunindo campeões de 1994 e de 1995, no Estádio Elzir Cabral. Entradas podem ser adquiridas com um quilo de alimento

As entradas podem ser adquiridas com um quilo de alimento não perecível, que deverá ser entregue diretamente na bilheteria, com o intuito de ajudar as comunidades ao redor da Barra do Ceará, bairro no qual o estádio se localiza.

Na sequência, das 19 às 22 horas, ocorrerá um jantar especial na Churrascaria Nativas Grill, localizada na avenida Dom Luís, 1219, no bairro Meireles. O evento terá a presença dos bicampeões cearenses e de Evandro Ferreira Gomes, autor do Almanaque do Ferrão. Os ingressos para este evento já estão esgotados.

Tubarão na 51ª Noite das Personalidades

Na noite da última segunda-feira, 11, ocorreu a premiação da 51ª Noite das Personalidades, no auditório da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec). Um dos homenageados foi Paulinho Kobayashi, eleito melhor técnico do futebol cearense. Kobayashi conquistou a Série D de maneira invicta com o Ferroviário.

Além dele, o atacante Ciel recebeu o prêmio de melhor jogador do futebol cearense nesta temporada. O atleta anotou 23 gols e deu duas assistências em 2023. Erick Pulga, que atuou pelo Ferroviário nos primeiros meses do ano, ganhou o prêmio de Revelação do Ano.