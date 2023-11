Conmebol escala assistente cearense Nailton Oliveira para jogo das Eliminatórias

O Estado do Ceará terá um representante na sexta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O árbitro assistente Nailton Oliveira, de 31 anos, foi escalado pela Conmebol para compor a equipe de arbitragem da partida entre Equador e Chile, marcada para o próximo dia 21, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito-EQU. A bola rola às 20h30min (horário de Brasília).

Ao lado de Nailton estão os brasileiros Anderson Daronco (árbitro principal) e Rafael Alves (também assistente). Bráulio Machado está escalado para o posto de quarto árbitro, enquanto Rodrigo Guarizo fica responsável pelo VAR.

