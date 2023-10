Floresta anuncia primeiro reforço para a temporada 2024

Watson Pires, lateral-direito, é a primeira contratação do clube para o próximo ano. Equipe disputará a Série C do Campeonato Brasileiro

O Floresta anunciou o seu primeiro reforço para a temporada 2024. Trata-se de Watson Pires, lateral-direito de 29 anos. O atleta, que estava na Portuguesa-RJ, acumula passagens nas categorias de base do Corinthians-SP e do São Caetano-SP.

Em seu currículo, o atleta soma um acesso para a primeira divisão do futebol paulista, com o Bragantino. Ele também fez parte do elenco do Treze quando o time subiu da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro, em 2018.

A apresentação oficial de Watson acontecerá em breve. Em 2024, o Floresta disputará a Série C do Brasileiro, visto que a equipe conseguiu garantir sua permanência na edição deste ano. O treinador Felipe Surian será o substituto de Matheus Costa no comando do Verdão da Vila.