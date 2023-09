Kobayashi elogia ano do Ferroviário e comenta sobre futuro: "Vou analisar muito bem"

Segundo Kobayashi, o adversário mais complicado no mata-mata foi o Maranhão-MA, único que o Tubarão não superou no tempo normal. “Talvez pelo fato da nossa equipe estar ansiosa em querer o acesso. Essa ansiedade talvez atrapalhe um pouco”, relatou.

O treinador frisou a importância da conquista, com todas as adversidades ao longo da temporada. “Nós conseguimos superar todas as dificuldades e conseguir o título para o Ferroviário , que é merecedor também. Tem nos ajudado, tem apoiado, acreditado no meu trabalho. E hoje, graças a Deus, nós conseguimos o objetivo”, disse.

O Ferroviário sagrou-se bicampeão da Série D neste sábado , 16, ao vencer a Ferroviária-SP por 2 a 1, no Estádio Presidente Vargas. Após o título invicto, o técnico Paulinho Kobayashi destacou o trabalho realizado pelo clube ao longo do ano e comentou sobre o seu futuro na equipe.

Ao falar sobre seu futuro, o comandante afirmou que recebeu propostas, mas estava focado em buscar o troféu com o Tubarão. Valmir Araújo, diretor de futebol do clube, revelou no programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, que Kobayashi já estaria acertado com o Capital-DF.

“Eu estava focado no título. Não estava querendo pensar na proposta, porque se eu penso em proposta eu esqueço do meu trabalho. Então, eu foquei mais no meu trabalho e agora, sim, vou pensar no meu futuro. Vou pensar nas propostas, vou analisar muito bem. Mas é aquilo que eu falei e volto a falar: aqui é minha casa. Aconteça o que acontecer, o bom filho volta para casa”, comentou.