Jogador do Ferroviário pede namorada em casamento após título invicto da Série D

O atacante do Ferroviário, Gabryel Martins, irá deixar o gramado do estádio Presidente Vargas com um novo título e uma aliança na mão. Isso porque, após conquistar a Série D do Brasileirão de maneira invicta, o jogador pediu sua namorada Bárbara Souza em casamento: e ela disse sim. Por meio do Instagram, o Tubarão da Barra compartilhou fotos do pedido.

Neste sábado, 16 de setembro, o Ferroviário se consagrou campeão da quarta divisão do Brasileirão ao vencer a Ferroviária por 2 a 1. A partida foi realizada no Estádio Presidente Vargas, que viu a equipe fazer história ao conquistar o título de maneira invicta.