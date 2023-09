Ferroviário enfrenta Ferroviária e almeja bicampeonato do Brasileiro da Série D

Equipes empataram em 0 a 0 no jogo de ida, em Araraquara. Duelo decisivo será neste sábado, 16, às 16 horas, no Estádio Presidente Vargas

A igualdade manteve a invencibilidade do Ferroviário na competição. São 14 vitórias e nove empates, com 41 gols marcados e 11 sofridos. Primeiro lugar geral, o clube coral decidiu todas as fases do mata-mata em casa: já eliminou Princesa do Solimões-AM, Nacional de Patos-PB, Maranhão e Caxias-RS.

Com campanha invicta em 23 jogos, o Ferroviário recebe a Ferroviária-SP neste sábado, 16, às 16 horas, em busca do bicampeonato da Série D, em duelo decisivo no Estádio Presidente Vargas. Pelo jogo de ida, as equipes empataram em 0 a 0 .

O melhor marcador coral na competição é Ciel, com 11 gols. Em 2023, o camisa 99 marcou 22 vezes e é o principal artilheiro do clube da Barra e também do futebol cearense na temporada.

O Ferrão vem enfrentando, fora de campo, o desgaste das viagens na reta final da Série D. De volta de Araraquara, a delegação chegou a Campinas-SP na tarde de quinta-feira, 14, e desembarcou em Fortaleza pela noite. O único treino entre as duas finais foi na tarde desta sexta, 15.

“Torcedor tem nos apoiado bastante, tem nos ajudado. Então, esse aí é um dos fatores que tem feito com que os atletas cresçam, até mesmo dentro de casa”, afirmou o técnico Paulinho Kobayashi, que conta com o apoio dos torcedores corais nas arquibancadas.

O comandante terá os desfalques de Douglas Dias, com lesão muscular grau dois na coxa; Deizinho, com incômodo no púbis; Maycon Lucas, que sofreu trauma no ombro esquerdo; e Mattheus Silva, com entorse no tornozelo, além de Roni Lobo, suspenso. Por outro lado, o treinador contará com o retorno do volante Lincoln após suspensão.

Após a igualdade no primeiro duelo, o vencedor do embate deste sábado fica com o título. Em caso de novo empate, a decisão irá para os pênaltis.