Kobayashi valoriza empate do Ferroviário com a Ferroviária: "Excelente resultado"

Além do oponente, o Tubarão da Barra do Ceará tem enfrentando outro problema antes e depois dos jogos: as logísticas de viagem. Por isso, Kobayashi assumiu que a maior dificuldade da equipe foi o cansaço, em função do desgaste da viagem e falta de descanso.

“Com certeza. A maior dificuldade que tivemos hoje foi o cansaço, o desgaste da viagem, o desgaste até mesmo do descanso que não tivemos. É um jogo atrás do outro. Nós estamos fazendo duas viagens para jogar contra a Ferroviária. Essa maratona que estamos tendo de voos, essa malha, acaba atrapalhando bastante. Uma coisa é você conseguir dormir, descansar e viajar. Outra coisa é você ter que sair na madrugada para viajar e depois ter que voltar novamente, sem ter tempo para descansar. Então tudo isso aí influencia bastante. Dificulta bastante na recuperação dos atletas.”

Para sair de campo com a taça de campeão da Série D, Paulinho acredita que a equipe deve manter o estilo de jogo. Além disso, o fator torcida vai ser primordial para empurrar os jogadores rumo ao título.

“O que fizemos nos outros jogos. Não tem o que mudar, não podemos deixar de jogar da maneira que jogamos. Temos o apoio do torcedor. Eles têm nos apoiado bastante, nos ajudado. Esse é um dos fatores que tem feito com que os atletas cresçam dentro de casa. Então temos que aproveitar esse fator casa.”