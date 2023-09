Ferroviário encara logística desgastante em volta a Fortaleza para jogo decisivo na Série D

Devido ao desgaste ocasionado com o duelo e com a viagem até Araraquara, em São Paulo, onde fica localizado a Arena Fonte Luminosa, local da partida, o clube não realizou atividades

Devido ao desgaste ocasionado com o duelo e com a viagem até Araraquara, em São Paulo, onde fica localizado a Arena Fonte Luminosa, local da partida, o clube não realizou atividades. A reapresentação coral acontecerá nesta sexta-feira, 15, em treino apronto visando a partida.

O Ferroviário desembarca em Fortaleza nesta quinta-feira, 14, após passar o dia em trânsito na capital paulista aguardando o voo para à capital cearense. Após empatar sem gols com a Ferroviária , o clube coral passou por Campinas até chegar no Aeroporto de Congonhas, onde embarcou às 18h30. A chegada está prevista para às 23h30.

“A maior dificuldade que tivemos hoje foi o cansaço, o desgaste da viagem, o desgaste até mesmo do descanso que não tivemos. É um jogo atrás do outro. Nós estamos fazendo duas viagens para jogar contra a Ferroviária. Essa maratona que estamos tendo de voos, essa malha, acaba atrapalhando bastante. Uma coisa é você conseguir dormir, descansar e viajar. Outra coisa é você ter que sair na madrugada para viajar e depois ter que voltar novamente, sem ter tempo para descansar. Então tudo isso aí influencia bastante. Dificulta bastante na recuperação dos atletas”, comentou.

Para o confronto, o time coral pode ter o desfalque de até cinco atletas: Douglas Dias (lesão muscular), Deysinho (incômodo no púbis), Maycon Lucas (trauma no ombro) e Mattheus Silva (entorse no tornozelo), além do zagueiro Roni Lobo, expulso no confronto da ida. O volante Lincoln cumpriu suspensão e volta a ficar à disposição do Tubarão da Barra.

O duelo decisivo contra a Ferroviária valendo o título da Série D do Campeonato Brasileiro acontece neste sábado, 16, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). Não há vantagem para nenhum dos lados.