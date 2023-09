Douglas Dias desfalca Ferroviário na final da Série D por lesão na coxa; veja detalhes

Diante da Ferroviária, Douglas Dias será substituído por Igor Rayan. A lesão do arqueiro titular do Tubarão da Barra aconteceu aos 23 minutos do 1° tempo na vitória contra o Caxias pela semifinal

O goleiro Douglas Dias está fora do duelo de ida da final da Série D do Campeonato Brasileiro entre Ferroviária x Ferroviário. O atleta teve uma lesão grau II no quadríceps (parte anterior) da coxa.

Além do goleiro, o técnico Paulinho Kobayashi tem mais quatro desfalques para a partida: o lateral-esquerdo Mattheus Silva (entorse no tornozelo), os volantes Maycon Lucas (trauma no ombro) e Lincoln (suspenso) e o atacante Deysinho (incômdo no púbis).