Ferroviário enfrenta a Ferroviária-SP na final da Série D e busca o bi no torneio

Após vencer o Caxias por 1 a 0 com gol salvador de Ciel, o Ferroviário vai encarar a Ferroviária-SP na grande decisão do Brasileirão Série D 2023. No confronto, o time coral pode conquistar seu bicampeonato nacional da quarta divisão.

O Tubarão da Barra chega à final do certame após eliminar Princesa do Solimões, Nacional de Patos, Maranhão e, agora, Caxias. Já o seu adversário disputará a decisão depois de conquistar classificações contra Hercílio Luz, Anápolis, Sousa e Athletic Club.