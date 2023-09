Presidente do Ferroviário afirma que premiação por acesso à Série C já está definida

Os jogadores responsáveis pela campanha que culminou no retorno do Ferroviário à Série C serão recompensados, garantiu o presidente do clube, Aderson Maia, em entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, neste sábado, 9. O mandatário revelou, inclusive, que a premiação em dinheiro aos atletas pelo acesso já está garantida.

“Valores a gente não fala, mas a premiação do acesso já está garantida. Em relação ao título, conversaremos depois do jogo de amanhã. A premiação do acesso é muito boa. Está tudo acertado, falta só pagar mesmo”, disse.