Ferroviário almeja ser campeão cearense em 2024, diz presidente coral

Neste ano, o time da Barra fez boa campanha no estadual e chegou até as semifinais, onde foi eliminado pelo Fortaleza

Garantido na Série C de 2024, o Ferroviário já tem seu objetivo definido no primeiro semestre da próxima temporada: voltar a vencer o Campeonato Cearense. A meta foi revelada pelo presidente Aderson Maia, em entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, neste sábado, 9.

Na ocasião, o mandatário afirmou que a diretoria planeja montar um time visando a Série C já no início da temporada e revelou que essa programação envolve também a busca pelo título estadual. A última vez que o Tubarão se sagrou campeão cearense foi em 1995.

"Se for possível, vamos começar a fazer um time de Série C. A gente mostrou que manter um planejamento dá resultado, eu vejo dessa forma. Vai ter mudança, o nível da Série C é maior. A gente tem um pensamento que é o título cearense. A gente vai buscar isso", disse.