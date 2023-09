Ferroviário visita Caxias em primeiro jogo da semifinal da Série D

Ferroviário enfrenta o Caxias na semifinal da Série D de 2023 Crédito: Davi Rocha/Especial para O Povo

Após a classificação contra o Maranhão-MA, o Ferroviário visita o Caxias-RS nesta quinta, 7, às 15 horas, pelo primeiro jogo da semifinal da Série D. A partida será no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Como já está garantido na Série C de 2024, o clube passa a focar na conquista do torneio. Pelas quartas, o Tubarão superou os maranhenses nos pênaltis. O Bode abriu o placar no final do segundo tempo, ficando próximo da vaga. Nos últimos instantes, o Ferrão conseguiu o empate dramático com gol contra. Nas penalidades, Douglas Dias defendeu duas cobranças e tornou-se um dos destaques da noite. "Agradecer a Deus por esse momento que estou vivendo no futebol. Ele que está me proporcionando viver isso no Ferroviário. Fomos coroados com o acesso e vamos buscar o título. Ano que vem será melhor ainda", disse o arqueiro após a partida.

Do outro lado, o Caxias chega para a disputa da semifinal depois de eliminar a Portuguesa-RJ. No Sul, os clubes empataram em 1 a 1. Os gaúchos obtiveram a classificação fora de casa, com triunfo por 1 a 0 contra os cariocas. Gerson Gusmão, técnico grená, terá o desfalque do zagueiro Fernando por acúmulo de cartões amarelos. Além disso, o defensor está com uma fratura no nariz e será avaliado para a partida de volta. O lateral-esquerdo Jonathan, que se machucou contra a Portuguesa, treinou normalmente e deve estar disponível. Gusmão assumiu o cargo em junho deste ano, após deixar o Floresta, faltando cinco jogos para o fim da fase de grupos. Sob seu comando, o esquadrão grená tem cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas em onze confrontos.