Confira desfalques e provável escalação do Caxias para enfrentar o Ferroviário

O Ferroviário visita o Caxias-RS nesta quinta-feira, 7, às 15 horas, pelo jogo de ida das semifinais da Série D. O duelo será no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Os mandantes possuem ausências e dúvidas na escalação para enfrentar o Tubarão, em busca do primeiro título nacional da história do clube.

Nas quartas, o Caxias eliminou a Portuguesa-RJ. Na ida, realizada no Sul, as equipes empataram em 1 a 1. No segundo jogo, o time grená triunfou por 1 a 0 e conseguiu o desejado acesso.

O treinador Gerson Gusmão terá a ausência do zagueiro Fernando, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Além disso, o defensor sofreu uma fratura no nariz e será avaliado para o confronto da volta, no domingo.