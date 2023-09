Ferroviário desembarca em Porto Alegre para decisão contra o Caxias

Time coral seguirá viagem para a Serra Gaúcha nesta quarta-feira, 6, e realizará treino de apronto no CT do Juventude

O grupo coral seguirá viagem de ônibus para Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, nesta quarta-feira, 6. Lá, realizará treino de apronto no CT do Juventude pelo período da tarde. O jogo, que será o primeiro do confronto, ocorre na quinta-feira, 7, às 15 horas, no Estádio Centenário.

Com vaga garantida na Série C de 2024 , o Ferroviário segue na luta pelo seu bicampeonato da Série D. Na manhã desta terça-feira, 5, o time coral desembarcou em Porto Alegre (RS) visando o duelo diante do Caxias, válido pelas semifinais do torneio nacional.

Foco no título

Herói do Ferroviário na disputa por pênaltis contra o Maranhão neste domingo, 3, o goleiro Douglas Dias celebrou o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO após a partida, o arqueiro comentou sobre a temporada com o Tubarão da Barra, citando o foco do clube para conquistar o bicampeonato da Série D.

“Agradecer a Deus por esse momento que estou vivendo no futebol. Ele que está me proporcionando viver isso no Ferroviário. Fomos coroados com o acesso e vamos buscar o título. Ano que vem será melhor ainda”, disse.