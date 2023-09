Ferroviário mantém invencibilidade de quase oito meses como mandante; veja números

O Ferroviário conquistou o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo, 3, ao vencer o Maranhão nos pênaltis, no Estádio Presidente Vargas. De quebra, a equipe de Paulinho Kobayashi manteve a invencibilidade de quase oito meses como mandante.

Diante do Maranhão, o Ferroviário disputou a 24ª partida atuando em solo cearense em 2023. O clube registra 17 vitórias, seis empates e apenas uma derrota, com 54 gols marcados e 14 sofridos, por quatro competições: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Taça Fares Lopes e Série D do Campeonato Brasileiro.

A última — e única — derrota aconteceu em 25 de janeiro, pela 2ª rodada do Campeonato Cearense, contra o Atlético-CE. O duelo foi disputado no Estádio Elzir Cabral, na Barra do Ceará.