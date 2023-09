Ferroviário estuda adotar modelo de SAF, revela presidente após acesso à Série C

O presidente do Ferroviário, Aderson Maia, concedeu entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta segunda-feira, 3. Na ocasião, o mandatário coral enalteceu o acesso do Tubarão à Série C e revelou que o clube estuda a possibilidade de adotar um modelo de SAF no futuro.

"O estudo existe. Eu acho que o futuro do futebol é a SAF, não adianta correr por fora. Nosso acesso foi muito importante até para isso. Uma coisa é um clube de Série D, outra é um de Série C. Nós estamos estudando o melhor modelo de investimento. O Ferroviário praticamente não tem dívidas, a gente está esperando e vai buscar no mercado (investimento)", afirmou.