Ferroviário recebe Maranhão no PV em partida decisiva por vaga na Série C

Após perder a decisão da Taça Fares Lopes para o Iguatu na última quarta-feira, 30, o Ferroviário volta a focar somente na Série D. O clube recebe o Maranhão-MA neste domingo, 3, às 17h30min, no Estádio Presidente Vargas, pelo jogo de volta das quartas da competição nacional.

Na ida, os times empataram em 1 a 1. Caso avance, o Tubarão garante acesso à Série C de 2024. Qualquer nova igualdade levará a decisão da vaga para os pênaltis.

O gol coral no primeiro duelo foi marcado pelo atacante Ciel, que alcançou 21 tentos no ano de 2023. O atleta lidera a artilharia do futebol cearense na temporada. Depois dele, o principal marcador do Ferrão é o zagueiro Alisson, que balançou as redes em dez oportunidades.