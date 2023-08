Ferroviário levará 1 mil pessoas de projetos sociais para jogo decisivo no PV

Tubarão da Barra irá entrar em campo em busca do acesso á Série C neste domingo, 3, às 17h30min, quando enfrenta o Maranhão

O Ferroviário anunciou nesta quarta-feira, 30, que irá levar 1.000 pessoas de projetos sociais ao estádio Presidente Vargas para assistir o jogo decisivo da Série D. O Tubarão da Barra irá entrar em campo em busca do acesso á Série C neste domingo, 3, às 17h30min, quando enfrenta o Maranhão. Como as equipes empataram no jogo de ida, o clube coral precisa apenas de uma vitória para confirmar o acesso.

Para participar, os projetos sociais precisam residir especificamente na Grande Barra do Ceará, onde fica a sede do clube. Além disso, é preciso entrar em contato com o clube pelo "WhatsFAC", no número de telefone (85) 93300-1422. Ao buscar a opção "Outros Assuntos", o emissor da mensagem deve escrever o nome do projeto social e justificar porque deseja ir assistir ao jogo, seguido de dados de contato.

O departamento do clube irá avaliar quais são os projetos escolhido para ir ao estádio.