Em vantagem, Ferroviário visita Iguatu na grande final da Fares Lopes

Clube coral venceu o jogo de ida por 1 a 0 e tem vantagem do empate nesta quarta-feira, 30, no Morenão. Tubarão e Azulão já estão garantidos na Copa do Brasil de 2024

Na ida, o Ferrão venceu por 1 a 0 , com gol de Roni Lobo. O técnico Paulinho Kobayashi escalou uma equipe alternativa para o confronto, com foco no mata-mata decisivo da Série D. O escrete coral vem de um empate em 1 a 1 contra o Maranhão , fora de casa, pelas quartas de final da competição nacional. Caso triunfe no PV, no próximo domingo, 3, garante vaga na Terceirona de 2024.

Iguatu e Ferroviário disputam, nesta quarta-feira, 30, o segundo jogo da final da Taça Fares Lopes de 2023. O duelo ocorrerá no Estádio Morenão, em Iguatu, às 19h30min. O Tubarão mira o tricampeonato do certame estadual, enquanto o Azulão busca o título inédito.

“Espero que a nossa equipe consiga descansar alguns jogadores e, para a decisão, que todo mundo possa estar inteiro. E também respeitando, lógico, o Iguatu, já que nós temos vantagem. É saber jogar lá, saber disputar uma final”, disse Kobayashi, após o empate contra o Maranhão.

O Tubarão já realizou 48 jogos na temporada atual, com 26 vitórias, 15 empates e 7 derrotas. São 82 gols anotados e 45 sofridos.

Já classificado para a Copa do Brasil de 2024, o Ferroviário totaliza nove participações na competição. A melhor colocação foi em 2018, quando caiu para o Atlético-MG na quarta fase. Em 2023, o time foi eliminado pelo Grêmio-RS na segunda etapa ao perder por 3 a 0.

O Iguatu, por sua vez, está na decisão da Fares Lopes pela primeira vez. O clube já obteve o quarto lugar no torneio em três ocasiões: 2015, 2017 e 2018. Na Série D deste ano, o Azulão ficou na sétima colocação do Grupo A3, com 16 pontos, sem obter vaga no mata-mata. Analisando o ano todo, são 31 duelos, com 15 triunfos, quatro empates e 12 derrotas. O clube marcou 46 gols e concedeu 35.

Na Copa do Brasil, a primeira participação dos cearenses ocorreu neste ano, quando perderam para o Santos por 3 a 0 na segunda fase. A equipe do Centro-Sul também já tem participação assegurada no mata-mata nacional do próximo ano.

Uma vitória do Iguatu por um gol de diferença nesta quarta leva a decisão para os pênaltis. Caso vença por dois ou mais gols, o Azulão garante o título inédito. O Ferroviário tem a vantagem do empate para ser campeão.