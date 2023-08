Ferroviário inicia venda de ingressos para jogo decisivo da Série D diante do Maranhão

Repórter do caderno de Esportes

Clube coral anunciou promoção com meia solidária para todos os torcedores. Partida ocorre no próximo domingo, 3, às 17h30min, no estádio Presidente Vargas

O Ferroviário iniciou nesta segunda-feira, 28, a venda dos ingressos para o jogo decisivo da Série D. Neste domingo, 3, o Tubarão enfrenta o Maranhão às 17h30min, no estádio Presidente Vargas, em busca de uma vitória para conseguir o acesso à Série C 2024 após o empate no jogo de ida.

Os bilhetes estão sendo vendidos com promoção de meia solidária para todos. Para acesso às arquibancadas, o torcedor deve desembolsar R$ 25 acompanhado de 1 quilo de alimento. As entradas para cadeiras estão custando R$ 50 mediante a doação do não-perecível.

