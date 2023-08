Cearense Sub-20: Clássico-Rei da final será decidido na Arena Romeirão

Leão e Vovô disputam o título de campeão estadual da modalidade. A última vez que isso ocorreu foi no ano de 2019. À época. o Alvinegro saiu com a taça

A Federação Cearense de Futebol (FCF) definiu a Arena Romeirão como palco da final do Campeonato Cearense Sub-20 entre Ceará e Fortaleza, neste sábado, 2, às 18 horas. Havia expectativa de que o jogo fosse disputado no Presidente Vargas, no entidade decidiu pela praça esportiva do Cariri.

Após o vice em 2022 para o Tirol (à época, Pague Menos), o Tricolor chega de forma invicta para busca seu décimo titulo da modalidade – é o maior campeão, porém, não vence desde 2017. A campanha do clube foi marcada por 12 vitórias e um empate em treze jogos, Na semifinal, bateu o Floresta, nos pênaltis.

