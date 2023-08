Após empate fora de casa, Ferroviário fica a uma vitória de subir para a Série C

Equipe visitou o Maranhão e empatou em 1 a 1. Caso vença em casa, retornará para a Série C após rebaixamento no ano passado

O Ferroviário empatou com o Maranhão-MA por 1 a 1 neste domingo, 27, valendo pelo jogo de ida das quartas de final da Série D. O gol do Tubarão foi anotado pelo atacante Ciel. O duelo de volta ocorrerá no próximo domingo, 3, às 17h30min, no Estádio Presidente Vargas (PV). O classificado garante vaga na Série C de 2024.

Após este resultado, o time cearense precisa de uma vitória simples em casa para avançar às semifinais do certame e conquistar o acesso. Qualquer igualdade levará o embate para os pênaltis. O Maranhão também passa de fase com um triunfo.

Nesta Série D, o Ferrão já disputou nove partidas em seus domínios e venceu todas. Sete foram pela fase de grupos, além de uma na segunda fase e outra pelas oitavas. São 27 gols anotados e quatro sofridos no recorte.