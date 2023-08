Ferroviário visita Maranhão pelo jogo de ida das quartas de final da Série D

Vencedor do confronto garante acesso para a Série C de 2024. Jogo será neste domingo, 27, às 15 horas, em meio à decisão da Taça Fares Lopes

Após vencer o Iguatu por 1 a 0, pelo jogo de ida da final da Taça Fares Lopes, o Ferroviário volta suas atenções para a primeira partida das quartas da Série D. O duelo contra o Maranhão será neste domingo, 27, às 15 horas, no Estádio Castelão, em São Luís.

O Tubarão chega em meio a uma sequência decisiva na temporada, pois fará o embate de volta do certame estadual, em Iguatu, antes de receber o time maranhense no segundo jogo. A grande decisão diante do Azulão será na próxima quarta-feira, 30, às 19h30min, no estádio Morenão. Já o jogo que define o acesso à Série C de 2024 será no próximo domingo, 3, às 17h30min.

O técnico Paulinho Kobayashi também ressaltou que a partida pela Quarta Divisão será difícil e que o Ferrão precisará ter equilíbrio, buscando trazer a decisão para o Estádio Presidente Vargas. “Não é um jogo normal, não é um jogo comum, que pode recuperar depois. Eu sei que vou encontrar muita dificuldade lá, mas nós temos que ter equilíbrio, jogar futebol e procurar trazer a decisão para cá”, salientou.