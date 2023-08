Floresta encara América-RN em duelo direto contra o rebaixamento

Neste cenário, seria necessário que o Manaus (17º), não saísse vencedor do embate frente do Figueirense (15º). Se for derrotado, o Floresta será ultrapassado pelo América e estará rebaixado à Série D do Brasileiro 2024.

Para permanecer na Terceira Divisão dependendo de si, o Verdão precisa apenas de uma vitória simples diante do clube potiguar. Na 15ª colocação, o time cearense possui 20 pontos e chegaria ao 23. O Mecão ocupa a 18ª posição e 19 pontos. Em caso de empate, o escrete alviverde não dependerá mais apenas do seu resultado.

Neste sábado, 26, o Floresta terá o duelo mais decisivo da temporada. No Presidente Vargas, às 16 horas, o Lobo da Vila Manoel Sátiro recebe o América-RN, pela última rodada da Série C. A partida é considerada uma final para as duas equipes na briga contra o rebaixamento.

O meia Marllon destacou que é preciso que o clube esteja concentrado no confronto e enfatizou que o objetivo é sair com a vaga na Série C: "Sábado necessitamos fazer um jogo com inteligência e sabedoria para conquistar o resultado positivo. O nosso intuito é deixar o Floresta na Série C de olho em 2024.

A campanha do Verdão no certame foi irregular. Em 18 jogos, apenas cinco vitórias. Além disso, foram quatro derrotas e nove derrotas. Ao longo do torneio, o time foi treinado por Sérgio Soares, algo que, somado à presença de jogadores experientes no elenco como Ricardinho e Kieza, geraram expectativas positivas.

Porém, Sérgio não conseguiu uma boa sequência e acabou deixando o clube. Em seu lugar, Mateus Costa assumiu. O Floresta vem de um empate, fora de casa, por 0 a 0, contra o Manaus, na Arena da Amazônia.