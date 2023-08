Floresta garante permanência na Série C em caso de vitória na última rodada; veja cenários

O Floresta terá uma vantagem contra os principais concorrentes na luta contra o rebaixamento na última rodada da Série C. O Verdão depende apenas de si para se manter na terceira divisão do futebol brasileiro e entra em campo no próximo sábado, 26, contra o América-RN, no Estádio Presidente Vargas.

Com 20 pontos conquistados em 18 partidas realizadas, o Lobo da Vila Manoel Sátiro inicia a rodada final da competição na 16ª colocação, ou seja, é o primeiro clube fora da zona da degola. Portanto, diante deste cenário, o clube cearense precisa apenas de uma vitória para evitar o rebaixamento sem depender de ninguém.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O clube cearense só dependerá de uma combinação de resultados caso empate com o América-RN. Isso acontecendo, o Floresta precisará torcer para o Manaus não vencer o Figueirense (15º colocado).