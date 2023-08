Série D: Ferroviário decide oitavas contra Nacional de Patos; Atlético-CE visita Sousa

Precisando apenas de uma vitória, o Ferroviário recebe o Nacional de Patos-PB neste domingo, 20, às 17 horas, pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Na ida, os times ficaram no 0 a 0, em duelo disputado na Paraíba. Agora, no Presidente Vargas, o Ferrão espera contar com o apoio da torcida para conquistar vaga na próxima fase.

Até o momento, na Quarta Divisão, o fator casa vem sendo determinante para o Tubarão da Barra. Em seus domínios, o time possui 100% de aproveitamento. No geral, os corais ainda não conhecem derrota no torneio. São 17 jogos, 13 vitórias e quatro empates. Estes números fizeram do clube o melhor da etapa inicial do campeonato — foram 36 pontos conquistados.

A confiança dentro do elenco aumentou após a classificação para a final da Taça Fares Lopes, até pelo cenário adverso que o clube enfrentou, vindo de uma revés por 2 a 0. Porém, o triunfo por 5 a 1 frente ao Pacajus garantiu a equipe na decisão do torneio estadual e na Copa do Brasil de 2024.