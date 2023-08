Floresta visita Manaus e tenta garantir permanência na Série C; veja cenários

Na briga contra o rebaixamento, o Floresta enfrenta o Manaus-AM neste domingo, 20, às 16 horas, na Arena da Amazônia, pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Lobo da Vila Manoel Sátiro é o 16º colocado, com 19 pontos, na tabela de classificação.

A equipe alviverde vem de vitória na competição, frente ao Ypiranga-RS, por 2 a 0, na última segunda-feira, 14, no PV. Este resultado foi importante, visto que o time estava na zona de rebaixamento e conseguiu sair do grupo dos quatro últimos com o triunfo.

A confirmação da permanência pode ocorrer nesta rodada. Para isso, basta um resultado positivo do Floresta e uma derrota do América-RN. O clube potiguar joga na próxima segunda-feira, 21, às 20 horas, na Arena das Dunas, em Natal, contra a Aparecidense-GO. Na rodada final da primeira fase, o Lobo recebe o Mecão no PV, o que pode ser confronto direto contra o descenso.