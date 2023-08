Floresta recebe Ypiranga no PV buscando sair da zona de rebaixamento da Série C

O Floresta recebe o Ypiranga-RS nesta segunda, 14, às 20 horas, no Estádio Presidente Vargas, no encerramento da 17ª rodada da Série C. Com 16 pontos, o Verdão é o atual 18º colocado da competição. Diante da sua torcida, a equipe cearense precisa de uma vitória para deixar a zona de rebaixamento.

Esta será a estreia do técnico Matheus Costa, que assumiu o comando do Lobo na última semana, depois da saída de Sérgio Soares.

Pela situação atual do Floresta, um empate não seria o bastante para sair do Z4. O Manaus-AM, primeira equipe fora da zona, soma 18 pontos. O 17º colocado é o América-RN, com a mesma pontuação dos amazonenses.

Em seu último compromisso pela Série C, o Lobo perdeu para o Confiança-SE por 3 a 1, fora de casa. O time saiu perdendo por dois gols e diminuiu a desvantagem, mas não conseguiu igualar o marcador. O atacante Caio Mancha foi expulso no fim do confronto e será desfalque nesta segunda.

Em todo o campeonato, o Verdão acumula três vitórias, sete empates e seis derrotas. São 11 gols marcados e 17 sofridos.

O Ypiranga é o atual 11º colocado na Terceira Divisão, com 22 pontos. São seis triunfos, quatro empates e seis derrotas, com 25 tentos anotados e 19 sofridos.